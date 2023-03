Inês Laíns: de olhos postos na cegueira (um dos 50 nomes a memorizar para o futuro de Portugal)

Tem olhos grandes, prenúncio do que viria a ser a sua vida. Inês Laíns é oftalmologista, nascida e formada em Coimbra, e aos 36 anos está entre os especialistas mais reconhecidos da atualidade, não apenas no país, mas sobretudo no mundo. O seu nome é o único não americano na lista dos 40 oftalmologistas mais promissores dos EUA. Receberam-na, em 2014, para um ano de projeto para descobrir cura para a principal causa de cegueira acima dos 50 anos, a degenerescência macular da idade, e já não a deixaram sair. Inês é agora médica, cirurgiã e investigadora no Massachusetts Eye and Ear Hospital, o melhor do mundo na área, em Boston.