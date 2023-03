Anabela Carvalho: vamos falar de alterações climáticas? (o perfil de mais um dos nomes para o futuro do país)

Talvez tenha sido a grande fome na Etiópia, em 1984, ou a influência da televisão na jovem Anabela, quando a veemência das imagens através do televisor ainda lhe provocava comichões, o elemento determinante para a verde ideia de salvar o mundo. Lembra-se da perturbação que lhe causavam essas imagens. Do choque, contrastante com a calmaria da cidade de Águeda industrializada, capital das bicicletas e motorizadas, quando lá conseguiam coabitar o ruído da indústria e a pacatez da floresta. Por entre as “vagas e dispersas” memórias de si mesma antes da primeira década de vida, recorda a sirene das fábricas anunciando o começo do dia de trabalho e as brincadeiras na floresta. E quando pensa na Anabela Carvalho de agora, talvez esteja na ligação ao meio natural a resposta para compreender tudo o que se seguiu.