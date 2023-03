Clara Sousa-Silva: a caçadora de alienígenas (mais uma das 50 promessas escolhidas pelo Expresso)

Imagine-se um extraterrestre (ET) que deteta oxigénio ou metano na atmosfera da Terra. Para uma astroquímica quântica como Clara Sousa-Silva não seria difícil adivinhar o pensamento da hipotética criatura. “Possivelmente, esse ET passaria a suspeitar da existência de vida na Terra. E no caso de ter detetado gases industriais passa a ter a certeza de que há mesmo vida na Terra. É vida com atividade irresponsável, mas também é verdade que onde há poluição há vida”, responde a professora universitária do Bard College, no estado de Nova Iorque, EUA.