A natureza (demasiado) humana: Paula Rego é um dos 50 nomes escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso

Apesar de ter passado grande parte da sua vida no Reino Unido (onde morreu, em 2022), a sua arte foi sempre profundamente portuguesa: “Até tenho direito à nacionalidade britânica, mas amo muito a pátria, os milagres e a Nossa Senhora de Fátima”. Só a partir dos anos 80 obteve o sucesso internacional, sendo uma das artistas portuguesas mais reconhecidas de sempre. O perfil de Paula Rego é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

