O tempo, o modo e o monge: José Mattoso é um dos 50 nomes escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso

Não é forçoso ser-se monge beneditino para escrever sobre os tempos medievais, mas no caso de José Mattoso, os anos passados na abadia de Singeverga (Santo Tirso) ajudaram-no olhar de outra forma para o passado, a começar pela presença da Ordem de São Bento em Portugal durante a Idade Média. Da consulta dos arquivos e da reflexão haveria de nascer um novo olhar sobre a História de Portugal e, sobretudo, das suas origens. Como escreveu o historiador Bernardo Vasconcelos e Sousa na revista do Expresso em 2013, “antes do decisivo contributo de Mattoso, os estudos sobre a origem de Portugal não distinguiam muitas vezes a lenda da realidade. Neste particular, grande parte do que veio a estabelecer foi de tal modo assimilado que hoje se considera como óbvio, embora estivesse completamente ausente da historiografia portuguesa anterior”.