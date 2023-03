Agustina Bessa-Luís: prosa certeira, por vezes cruel (uma das 50 mais influentes da história escolhidas pelo Expresso)

Ao contrário de outras grandes figuras da cultura nortenha, Agustina Bessa-Luís não nasceu em berço de ouro, ainda que não fosse propriamente pobre. É de Amarante como Teixeira de Pascoaes ou Amadeo de Souza-Cardoso, mas um e outro pertenciam a famílias tão antigas como ricas. Ela nem tanto. A sua ascensão social far-se-á sobretudo por via do casamento. O reconhecimento decorrente da atividade literária só virá mais tarde. Toda a vida percorrerá uma linha de cumeada entre dois mundos, o do campo e o da cidade, o dos pobres e o dos ricos. O que explica a ironia com que olha, tanto para uns como para outros e os descreve em prosa certeira, por vezes cruel. Na classista alta sociedade da Invicta, a dos bailes de debute no Clube Portuense e dos salões da Foz, nem todos a aceitarão à primeira e alguns nunca o farão.