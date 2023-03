Alexandre Soares dos Santos: construtor de impérios

Elísio Alexandre Soares dos Santos, nascido em 1934, no Porto, foi um dos mais bem-sucedidos empresários do pós-25 de Abril. Isso fez dele o segundo homem mais rico de Portugal, logo depois de Américo Amorim. Sob a sua direção, o Grupo Jerónimo Martins, com mais de dois séculos de história, guindou-se aos píncaros da distribuição, tanto em Portugal (Pingo Doce) como na Polónia (Biedronka) ou na Colômbia (Ara). Teve quase sempre uma má relação com os sindicatos e travou com estes um longo braço de ferro em torno da abertura dos supermercados Pingo Doce no Dia do Trabalhador, feriado nacional.

Nos seus últimos anos de vida (faleceu em 2019), abalado pela doença e afastado por decisão própria da gestão do grupo, dedicou-se (2018) à Fundação Francisco Manuel dos Santos, atuando nas áreas da cultura e da solidariedade social. A referida fundação tem atividade editorial, publicando ensaios, estudos e reflexões sobre o Portugal contemporâneo. Financia também desde 2010 a base de dados Pordata cuja missão consiste em “recolher, organizar, sistematizar e divulgar a informação sobre múltiplas áreas da sociedade, para Portugal, municípios e países europeus. Um serviço público à sociedade portuguesa, a título gratuito e sem qualquer custo para o utilizador.” Entre muitas outras coisas disponibiliza o famoso simulador “quanto vale hoje o dinheiro do passado”, que nos ensina, por exemplo, que 100 escudos de 1960 equivalem a 49 euros atuais...