António Guterres: até ao topo do mundo (um dos 50 nomes para a história escolhidos pelo Expresso)

Foto Tiago Miranda

O seu gesto mais desafiador foi quando desafiou Sampaio para ser líder do PS. Depois foi de primeiro-ministro ao cargo “mais difícil do mundo”. Assume-se como “mediador”, “com humildade”. A mesma com que deu aulas grátis em bairros carenciados. António Guterres é um dos 50 mais influentes dos últimos 50 anos em Portugal, a quem o Expresso juntou 50 figuras que podem marcar as próximas décadas

Há uma hora