Jorge Nuno Pinto da Costa: o imperador azul (um dos 50 nomes que marcam a história dos últimos 50 anos em Portugal)

Foto Lucília Monteiro

É considerado o dirigente mais titulado do futebol mundial, somando conquistas em Portugal e na Europa, incluindo duas Taças dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões e duas Taças UEFA/Liga Europa. Fora das quatro linhas, assumiu a defesa do Porto contra o centralismo lisboeta, ainda que tenha tido de engolir o “sapo” Rui Rio. Com 85 anos, a questão da sua sucessão é cada vez mais discutida. O perfil do presidente do FC Porto é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

Há 29 minutos