Fernão Cruz: a vida, a obra e a morte (o perfil de mais um dos 50 nomes que promete dar que falar)

Há momentos que ficam marcados como o instante preciso que antecede o ponto da viragem. Foi num dia de julho de 2019 que Fernão Cruz recebeu um e-mail que o fez voar. Vinha endereçado pela Fundação Calouste Gulbenkian, continha uma mensagem de Leonor Nazaré, assessora e curadora da Coleção de Arte Moderna da FCG: “Olá Fernão, gostava de falar contigo. Podes vir ter comigo, à Gulbenkian no dia 19?” Encontraram-se ao final da tarde num banco do jardim desenhado pelo paisagista Gonçalo Ribeiro Telles e quando a curadora lhe disse que gostava de o convidar para realizar uma exposição individual nas salas do museu esse instante ficou gravado como uma impressão física. “O banco estava iluminado por uma fresta de sol.”