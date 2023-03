Herman José: humores de perdição (um dos 50 nomes que marcam a história dos últimos 50 anos)

Foto D.R.

Dominou o humor em Portugal durante boa parte dos anos 1980 e 90, graças a programas como “O Tal Canal”, após uma entrada no universo televisivo ao lado de Nicolau Breyner. As polémicas em torno de alegados temas sensíveis, como os relacionados com a Igreja, funcionam como metáfora de um país a fazer a transição entre a ditadura e a democracia. O perfil de Herman José é um dos 50 escolhidos para assinalar os 50 anos do Expresso, a que juntamos 50 que poderão marcar o futuro do país

Há uma hora