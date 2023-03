<span style="color:#a0364c">Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira</span> <br>A casa que há em casal

Se Paris os uniu, a ilha do Pico empurrou-os para a consagração. São um casal. Formam uma das mais estimulantes e inovadoras duplas de arquitetos das novas gerações. Reconhecidos no plano nacional e com grande recetividade internacional, Inês Vieira da Silva, 46 anos, natural de Setúbal, e Miguel Vieira, 45 anos, nascido no Porto, formam o ateliê SAMI — Sociedade de Arquitectos Miguel e Inês, fundado em 2005 e já uma referência pelo marcado sentido inovador de uma obra muito comprometida com uma ideia de arquitetura muito portuguesa, seja no seu modo de fazer seja na inteligente utilização dos materiais.