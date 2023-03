<span style="color:#e4bb81">Álvaro Siza Vieira</span> <br>O mágico das formas

Estudante de Belas-Artes, Álvaro Siza Vieira sonhava mais ser escultor do que arquiteto. Um sonho que nunca se concretizou mas que talvez explique a relação de Siza com as formas, os volumes e a geometria. Até porque, para ele, uma coisa é certa: arquitetura é arte, antes de ser outra coisa qualquer.