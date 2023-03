<span style="color:#e4bb81">Maria de Lourdes Pintasilgo</span> <br>Católica e progressista

Maria de Lourdes Pintasilgo foi a segunda mulher a desempenhar o cargo de primeira-ministra na Europa, tendo sido indigitada em julho de 1979 pelo então Presidente da República, Ramalho Eanes, dois meses depois da tomada de posse de Margaret Thatcher no Reino Unido. Escusado será dizer que se trata de uma coincidência cronológica, porque, quer no plano das ideias quer no pessoal, as duas mulheres não podiam ter sido mais diferentes.