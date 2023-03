<span style="color:#a0364c">Graça Canto Moniz</span> <br>Em defesa da privacidade

Doutorada pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa com uma tese sobre a aplicação extraterritorial do Regulamento Geral de Proteção de Dados, Graça Canto Moniz é docente e head of privacy da FUTURA, empresa de consultoria em direito e tecnologia. Aos 34 anos, esta especialista em privacidade e proteção de dados tem uma missão: aumentar a literacia digital em Portugal. A começar pelas crianças. A atividade política está, por agora, em suspenso.