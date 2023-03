<span style="color:#e4bb81">Gonçalo Ribeiro Telles</span> <br>A paisagem no coração

A cena passa-se uns meses antes do 25 de Abril, ao fundo da Calçada de Carriche, na fronteira entre Odivelas e Lisboa. Um homem fala para a câmara da RTP, tendo atrás de si uma colina arborizada. E diz esta coisa, tão simples como aterradora: todo este monte vai desaparecer, substituído por blocos de apartamentos. Assim veio a acontecer, passado pouco tempo naquela sobrecarregada entrada de Lisboa. Não se tratava de um programa televisivo qualquer mas de um episódio da série pioneira “Há só uma Terra”, realizada entre 1972 e 1976 por Luís Filipe Costa e José Correia da Cunha, então deputado da Ala Liberal. Quanto ao entrevistado, era um arquiteto paisagista distinguido com o Prémio Valmor. Chamava-se Gonçalo Ribeiro Telles e haveria de voltar ao programa em junho de 1974, já depois da queda da ditadura, na qualidade de subsecretário de Estado do Ambiente. Frisou então que não se devia pensar em termos de defesa do ambiente mas de ataque: “o ambiente não pode jogar à defesa…”