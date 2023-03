<span style="color:#e4bb81">Orlando Ribeiro</span> <br>O mestre do território

Ainda conheceu, enquanto estudante, Leite de Vasconcelos, pioneiro da arqueologia e da etnologia em Portugal. No período entre as duas guerras mundiais estudou em Paris com os melhores do seu tempo. Renovou a geografia, definindo o fator humano como parte importante da compreensão do território. Ajudou-nos a olhar para o país de outra forma, ao publicar em 1945 “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico” (obra várias vezes atualizada e revista pelo autor), onde nos fala de uma realidade dual, atlântica pela sua localização mas mediterrânica pela sua cultura. Uma visão de Portugal que haveria de inspirar outros estudiosos, como o historiador José Mattoso.