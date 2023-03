<span style="color:#a0364c">Ricardo Vieira</span> <br>Todas as teclas do piano

À meia-noite e nove minutos de 9 de janeiro, Ricardo Vieira recebeu um SMS. O sinal sonoro emitido pelo seu telemóvel a essa hora tardia não o surpreendeu, pois acontece quase diariamente. Acontece e é prática que incentiva. A mensagem provinha de uma mãe que ele tinha nesse dia tentado contactar, para lhe dar conta do comportamento do filho. Só a essa hora tardia ela conseguira responder-lhe, acabada de chegar do trabalho: “Professor, agradeço do fundo do coração tudo aquilo que tem feito. É um exemplo. Jamais nos tínhamos cruzado com um professor assim, alguém que ama tanto os alunos e investe neles”.