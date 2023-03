<span style="color:#a0364c">António Brito Guterres</span> <br>O cavaleiro dos bairros

Quando se fala em António Brito Guterres nos olhos do interlocutor surge logo um brilhozinho nos olhos. A reação será efeito de algum exotismo? De uma moda? Ou reconhecimento de duas décadas de um trabalho em prol da afirmação das capacidades das pessoas e das comunidades dos bairros menos visíveis da Área Metropolitana de Lisboa? A primeira impressão ao fixar o olhar no cabelo emaranhado e na linguagem corporal relaxada é de que se trata de um Peter Pan que não quis atingir a maturidade, mas o confronto com o discurso e a ação deste empreendedor social de 44 anos, com uma filha de 12, leva-nos para o terreno concreto dos resultados.