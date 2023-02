<span style="color:#a0364c">Tamara Alves</span> <br>Como se fosse uma tatuagem

Foto José Fernandes

Já “está presente no mercado internacional”, mas, aos 39 anos, “há cada vez mais colecionadores interessados” nas suas obras. Tamara afirmou primeiro a arte na rua, entre a crew do grafiti, o que lhe ofereceu um caminho amplo para se exprimir. Salta dos murais para as telas, dos andaimes para as galerias, mantendo uma atitude confrontacional e um foco na figura feminina. A artista é um dos 50 nomes escolhidos pelo Expresso por representarem o futuro do país - a que juntamos 50 que marcaram os últimos 50 anos

