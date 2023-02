Em 1963, Morris West publicou um livro (adaptado ao cinema em 1966) que se viria a revelar profético: “As Sandálias do Pescador”, a história de um padre nascido no Leste da Europa que ascende a Papa e revoluciona a Igreja Católica como o haveria de fazer, muitos anos mais tarde, João Paulo II. José Tolentino Mendonça, madeirense, filho de pescadores, tem tudo para — retomando as palavras de Cristo a Pedro — se tornar num pescador de almas, ele que aos 54 anos chegou de forma fulgurante ao cardinalato.

