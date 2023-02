Se em novembro de 1945 as eleições para a Assembleia Nacional tivessem, de facto, sido “tão livres como na livre Inglaterra”, como então proclamava Salazar, talvez Portugal tivesse voltado mais cedo ao concerto das nações democráticas. Nessas circunstâncias, talvez um professor de direito administrativo chamado Marcello Caetano pudesse ter sido primeiro-ministro de um governo democrata-cristão. Mas sem prejuízo de as coisas terem eventualmente seguido esse caminho nalgum universo paralelo, não é dessa forma que Marcello é recordado. Passa à História como o último primeiro-ministro da mais longa ditadura da Europa que, a meio da tarde de 25 de abril de 1974 se rendeu a Salgueiro Maia (por interposto general Spínola) e saiu do Quartel do Carmo a bordo de um chaimite chamado “Bula”.

