Figura central da oposição a Salazar, Álvaro Cunhal domina boa parte do espaço político nos primeiros anos da democracia portuguesa. Concitando amores e ódios, o seu percurso pessoal e político confunde-se com o do PCP entre 1961 e 1992, altura em que é substituído por Carlos Carvalhas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler