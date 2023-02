Ao longo das sucessivas edições do Festival de Jazz de Cascais, um ritual foi sedimentando. Luiz Villas-Boas, principal organizador do evento, subia ao palco do pavilhão do Dramático de Cascais e era invariavelmente brindado com uma assobiadela monumental. Não porque o programa fosse fraco ou houvesse algum contencioso com aquela figura de longos bigodes. Era uma tradição que remontava provavelmente à primeira edição (1971), talvez por causa dos atrasos no início do espetáculo, da hora tardia a que terminou ou do desconforto do recinto, feito mais para a prática desportiva que para a música que implicava que a acústica e a visibilidade deixassem a desejar. Mas o que era isso comparado com a possibilidade de ver atuar Miles Davis, Ornette Coleman, Dexter Gordon ou Keith Jarrett?

