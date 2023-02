Quando ia para casa de uma tia em Sintra, Luís Miguel e os dois irmãos, Denis e Manuel, brincavam ao teatro, fazendo peças imaginadas por eles. Como público, apenas uma menina de cinco anos, filha dos vizinhos, que assistia deslumbrada a tudo aquilo. Muitas outras crianças e adolescentes brincaram ao teatro e não foi por isso que seguiram tal caminho quando cresceram. Mas com Luís Miguel Cintra o rumo estava traçado. Em 1968 estreou-se no grupo de teatro da Faculdade de Letras de Lisboa onde estudava Filologia Românica. Dois anos depois, partia para Inglaterra com uma bolsa da Gulbenkian para estudar teatro.

