Mariana Secca, a cantora-compositora e multi-instrumentista que Portugal ficou a conhecer, em 2022, como MARO, fala depressa. As ideias sucedem-se, no seu discurso, com fluidez e entusiasmo, nunca sucumbindo à velocidade que pauta, também, o seu pensamento e linguagem corporal. Habituada a praticar desporto desde tenra idade — futebol e skate eram duas das suas atividades favoritas, em adolescente —, tem uma postura atlética e confessa: gosta de pôr “as coisas a andar rápido”. Assim se explica que, mesmo antes da vitória no Festival da Canção, com ‘Saudade, Saudade’, já tivesse uma longa discografia, composta por cinco álbuns que começou a gravar em 2017, quando acabou o curso numa das mais prestigiadas escolas de música do mundo, a Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler