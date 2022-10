O coração vai bater e a terra vai tremer. Nos próximos 48 segundos, o músculo no seu peito vai bater entre 60 e 100 vezes e, sem que dê por isso, vão ocorrer quatro sismos de intensidade 2 ou superior na escala de Richter algures no planeta. Os seus olhos vão piscar 20 vezes e, por esta altura, já interrompeu a leitura deste texto pelo menos uma vez para voltar a olhar para o título. Está lá escrito: “Impercetíveis instantes”. Entretanto, está outra vez aqui.

Terá perdido cerca de 15 segundos a ler o primeiro parágrafo e nesse mesmo tempo terão nascido 85 bebés em todo o mundo. Quando chegar ao último ponto final, esse número terá subido para cerca de 250 novos habitantes no planeta — já somos mais de 7,8 mil milhões. Para ter uma ideia, nos 48 segundos que leva a ler este texto terão sido consumidas na Terra 5 mil toneladas de alimentos. Se está a ler isto no telemóvel, fique a saber que ao mesmo tempo estão ser carregadas mais 500 horas de vídeo no YouTube e que o número de mensagens de WhatsApp enviadas em 48 segundos ultrapassa os 54 milhões.

