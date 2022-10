Faltam doze para a hora

A guerra mais rápida do mundo travou-se em menos de 48 minutos. Não é provável que algo semelhante se venha a repetir no futuro mais próximo — ou seja, nessa quase hora que temos pela frente. Isto só não é uma certeza absoluta porque, como disse um dia Winston Churchill, “a arte da previsão consiste em antecipar o que acontecerá e depois explicar porque é que não aconteceu”. Churchill tinha 22 anos quando o Reino Unido e o sultanato de Zanzibar se enfrentaram na tal guerra-relâmpago, em 1896. Antecipemos, então.

É sempre útil ter um ponto de partida, mas isso é impossível no caso presente. Pode ser que esteja a ler esta revista no café, e que tenha um compromisso dentro de 48 minutos. Pode estar exatamente no mesmo lugar daqui a uma hora menos 12 minutos ou, caso se encontre numa área de serviço da autoestrada, pode também largar tudo, entrar no carro e conduzir a 120 km/h — o que o colocará a 96 quilómetros do local onde estava. Se for o caso, e gostar de ter o rádio ligado, é bastante provável que ouça pelo menos uma notícia sobre as vacinas para a covid-19. As eleições presidenciais e o campeonato de futebol são também apostas seguras.