2515, o barco e o buraco

“Há um buraco no teu barco. Esse buraco nunca vai ser arranjado, nunca vai desaparecer, e não podes arranjar um barco novo. O que tens de fazer é tirar a água mais rápido do que ela está a entrar.” Num dos derradeiros momentos da série “The Newsroom”, Aaron Sorkin pôs a personagem principal — um jornalista exausto, resignado, disposto a ir ao futuro — a definir assim a profissão. Tudo na cena é certeiro: o cansaço e a clareza da personagem, mas também a sua garantia de que nessa noite iria dar as notícias, e que na seguinte repetiria tudo outra vez. A reação sofrida mas aliviada da sua interlocutora, chefe daquela redação, mostra esse mesmo compromisso, tanto para aquela noite como para as seguintes. Esta é a crónica de uma semana de compromisso no Expresso — e uma prova de como o jornal está há 2515 semanas a tirar do barco mais água do que aquela que está a entrar.

J.A. e J.A. começaram a semana de trabalho em situações completamente opostas: a primeira tem 25 anos, está no Porto, é das jornalistas mais novas do jornal, prepara-se para participar na sua primeira reunião de editores; o segundo tem 61 anos, está em Lisboa, é dos jornalistas mais velhos do jornal, já participou em centenas dessas reuniões. Nesta diferença de 36 anos, J.A. e J.A. representam em simultâneo o passado, presente e futuro do jornal — e todas as semanas estes três tempos unem-se numa “análise crítica” daquilo que ficou para trás.