Carlão: “Dou-me bem em meios pequenos”

Mudar de nome é como fazer um reset. Também foi isso que quis fazer à sua vida?

De certa forma. Também cortei o cabelo, parte muito importante daquela persona. Carlão é o nome pelo qual me tratam desde os meus 13 anos por isso sim, foi um restaurar para as definições de origem.

O que sobrou do Pacman?

Acho que não sou assim tão diferente, a verdade é que esse nome é indissociável dos Da Weasel e na altura precisava de me afastar dele.

Nunca se sentiu a asfixiar num meio tão pequeno como o da música?

Dou-me bem em meios pequenos. Não gosto é de fazer demasiada estrada e estar muito ‘na berra’. Com isso é que lido mal.

Almada foi “Margem de Certa Maneira” ou nunca a sentiu?

Foi e continua a ser. Não sei se especificamente a de que o José Mário Branco fala, mas é periferia, é margem, com tudo de bom e de mau que a palavra acarreta.

O que lhe trouxeram os 40?

Artroses. Trouxeram-me uma calma que nunca será imensa mas me deixa fruir a vida de uma forma mais completa.

A sua voz contestatária escolhe melhor os momentos para se fazer ouvir?

Aparentemente sim, sou mais ponderado agora. Mas às vezes tenho um timing terrível e pago sempre a fatura.

Portugal é um país cada vez mais aberto ao turismo e a outras culturas. O racismo, ainda assim, persiste?

É incrível o que mudámos para melhor nas últimas décadas, mas o racismo persiste sim. Não sei se é possível desaparecer por completo, na verdade.

Em que é que a paternidade alterou os seus dias?

Bom, tornou-os mais curtos, no que toca ao trabalho. As minhas rotinas transformaram-se por completo: as horas a que me deito e levanto. Retirou-lhes alguma espontaneidade mas acrescentou descoberta e uma alegria parva.

Somos o que vamos vivendo ou as raízes são estruturantes?

No meu caso, são igualmente importantes. As minhas raízes estruturaram-me bastante mas aquilo que vou vivendo define-me de igual forma.

Quando acorda entediado de que é que se lembra para seguir em frente?

O sorriso ou parvoíces das minhas filhas de manhã costuma funcionar. Mas quando me sinto mais em baixo refugio-me muito na música e no cinema.