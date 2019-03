Gabriel, o Pensador: “A palavra é uma arma, mais do que a cantiga”

A força da palavra nunca se esgota?

Não, muito pelo contrário: renova-se cada vez mais e com o passar do tempo.

Como soube que o rap era a sua linguagem musical?

Aos 11 anos escrevi as primeiras letras, foram inspiradas no rock brasileiro, na música popular brasileira, mas eram já mais rimadas, de uma maneira mais falada do que cantada. Nessa altura eu já tinha ouvido rap naquela primeira onda dos filmes de breakdance. Aos 16 anos já era bem claro que o meu caminho seria o rap.

Ainda há uma ideia de marginalidade associada aos rappers?

Acho que não, o género hip-hop ganhou ao mainstream há muito tempo! As pessoas hoje sabem que é um género de música, mas claro, que é uma linguagem que traz a história das ruas, até hoje é ligada a questões da marginalidade também pela sua temática, então talvez algumas pessoas se confundam com isso.

Em Portugal, há muitos anos, cantava-se: “A cantiga é uma arma”. Continua a ser?

Sim, a poesia, a música, o cinema, teatro, e até mesmo as artes plásticas são armas poderosas. A comunicação de uma certa maneira é uma arma. A palavra é uma arma, mais do que a cantiga.

Como vê o Brasil nos dias de hoje?

Vejo com muita preocupação. Não vejo mudanças, apenas uma continuidade de problemas que se repetem e muitos crimes impunes. Ainda assim, renovo as minhas esperanças ao lidar com os jovens e crianças, ao ver o trabalho dos professores.

Que país gostava de ‘oferecer’ aos seus filhos?

O país que lhes podemos oferecer depende do nosso exemplo de amor, de gentileza, de respeito. Onde você estiver, seja qual for o país, você vai plantar sementes boas para colher junto com eles no futuro.

O que tenta que eles aprendam sobre a vida?

Nessa era do Instagram, que eu tanto uso e gosto, parece que é vergonha estar triste, gosto de conversar com eles sobre a importância de manter a serenidade.

A música tem o poder da salvação?

Tudo pode mudar a partir da nossa emoção, elas têm esse poder.

Lembra-se da primeira canção que o fez querer descobrir mais mundo?

É uma excelente pergunta, mas muito difícil, são tantas músicas. Se pensar somente numa canção falo de Bob Marley: ‘Get Up, Stand Up’ sintetiza bem a vontade de transformar o mundo, lutar pelos direitos e questionar certas coisas.

O que encontra nos portugueses que o surpreenda?

Sempre me surpreendi positivamente com os portugueses, principalmente com a juventude, pela sua capacidade de observar o mundo à sua volta. O dinamismo do povo português que já vem desde a época dos Descobrimentos.