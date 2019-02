Joana Linda: “As músicas são como as pessoas: têm muitas verdades”

Como se materializa uma canção?

Ouvindo-a muitas vezes de olhos fechados até a conseguirmos ver.

Dar-lhe imagem é muitas vezes desvendá-la?

Nunca. Uma boa música tem muitos véus, eu só levanto um. Num dia bom, dois ou três. As músicas são como as pessoas, têm muitas verdades, e cada um vê a que mais lhe interessa.

O que procura quando fotografa?

A intimidade.

Um olhar pode dizer mais do que mil palavras?

O olhar compromete menos do que a palavra, é mais livre, mais plural no seu significado.

Os que nos amam fotografam-nos melhor?

Não creio que seja o amor que tem esse papel, mas sim a intimidade e as duas coisas não estão necessariamente ligadas. O amor, às vezes, cria ilusões, a intimidade desmonta-as.

No ‘outro’ encerram-se todos os mistérios ou os maiores mistérios estão sempre em nós?

Já não acredito no mistério, creio que essa é a maior desilusão da minha vida adulta ou talvez o preço caro a pagar por querer ver tudo.

“I’ll be your Mirror” cantaram os Velvet Underground. O amor pode ser esse reflexo?

No sentido do outro nos permitir sermos autênticos e de nos devolver a nossa verdade, sim. Não no sentido da semelhança, acredito muito na identidade, mesmo entre pessoas que se amam.

O que não resiste a fotografar?

O comum e o que não estranha a minha presença.

E o que é impossível de registar?

É o melhor da vida.

Uma imagem para o amor?

Se o melhor da vida é impossível de registar então não há uma imagem para o amor.