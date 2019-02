Catarina Wallenstein: “Quando for grande não vou amargurar”

Rebelde com causas?

Ahahah! Com dezenas de causas por semana. Movida a missões.

O que cresceu a ouvir dos seus pais que lhe tem sido essencial?

Pôr-me no lugar dos outros. E não perder o meu foco.

Era difícil escapar ao meio artístico?

Provavelmente. A minha casa com pais artistas era um lugar seguro, com pessoas funcionais e uma vida bastante normal, com uma boa dose de maluquice e liberdade. Não me assustou a vida artística. Aprendi a relação com o trabalho e com a profissão no meio artístico, a dedicação, a necessidade de sentido de humor, a obstinação, o trabalho árduo, e o amor por aquilo que se faz, com muita teimosia e sentido pedagógico. Não me defini por oposição, portanto. Inspirou-me.

Aconteceu-lhe ser crescida antes do tempo?

Talvez sim, mas passou rápido. Era muito responsável muito cedo, talvez fosse muito séria, mas o tempo tratou de me aparvalhar, o que torna tudo mais divertido.

Quando é que a ingenuidade joga a nosso favor?

Quando existe como uma ferramenta que nos permite ver beleza nas coisas, ou espantar-nos. Podemos escolher usá-la.

Escapa à vertigem das redes sociais ou joga esse jogo?

Escapo às redes sociais. Não são para mim uma vertigem ou tentação, nem me ocupam muito tempo. Acho, aliás, um grande disparate a forma como potencializa a preocupação com o que pensam de nós, e como tendemos a ficar mais inseguros e mais iguais uns aos outros, na ilusão do contrário. Mas uso-as como ferramenta de divulgação e para ter acesso à informação. Não levo é demasiado a sério.

No meio disto tudo como é que não se perde o romantismo?

Quando for grande não vou amargurar!

Houve um filme que a fez querer ser atriz?

A música levou-me ao teatro, e o teatro fez-me querer ser atriz.

Acredita mais no talento ou no trabalho?

Acredito mais no trabalho, que nos permite aprender na teimosia e na dificuldade.

Que canção escolheria para se lembrar da sua família?

‘Hier encore’, Aznavour.