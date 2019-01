António Manuel Ribeiro: “Vou pela convicção”

Está sempre em nós a capacidade de fazer do mau quase bom?

Mudar é um simples ato de inteligência.

O combate pode ser teimosia ou clarividência. Como é que sabemos?

Não gosto da palavra ‘combate’ nem de ‘luta’ para definir a existência. Desfruto, e, se falho, repito. Vou pela convicção.

A espiritualidade adensa-se com a idade. Foi o seu caso?

Quando escrevi na capa do nosso segundo LP, “Estou de Passagem (entre o nascimento e a morte)”, de 1982, estava longe — frase premonitória? — do caminho que meia dúzia de anos depois tomei. Não foi a idade, foi a procura de respostas que a religião (os dogmas e a teatralidade dos rituais) não me fornecia. Fiquei mais lúcido e sereno.

O que é que nunca se alterou nos UHF?

Tudo se alterou nos UHF, de outra forma não teríamos cruzado 40 anos. Como naquela velha máxima, ninguém engana toda a gente durante todo (tanto) o tempo. O que eu estranho é a atualidade de muitas canções, mas o país e a sociedade mudaram pouco sob o verniz da moda.

Há uma imagem que lhe vem à cabeça sempre que se fala da banda?

Quatro putos a passear no paredão da Costa da Caparica, acreditando que era possível, como descrevi nesta nova canção ‘Hey! Hey! (‘bora lá)’.

Estamos a crescer com menos referências. O tempo não é para ícones?

Há uma crescente boçalidade nas vedetas que o mundo mediático projeta. Muito ruído, muita imagem, muito riso e pouco ou nada para acrescentar.

Nunca se desliga do lado político no seu discurso. Continua convicto dos seus ideais?

Mudar o mundo é um poço sem fundo. Sem desânimo, sigo trovador.

Portugal é hoje um país mais confiante?

Se a confiança nasce do crédito facilitado e da especulação, que nos conduziu à última bancarrota, não aprendemos nada e vivemos sem agenda e sem inteligência.

Corre veloz o tempo. O que o assusta nessa velocidade?

Programar uma agenda diária e vê-la sucumbir por sobreposição de tarefas. Mas a criação é assim mesmo, deixamo-nos atropelar com gosto por ideias que pululam como duendes.

São sempre de amor as canções?

Algumas serão de ternura (amor) pelos outros quando revelamos uma perspetiva, ou anotamos um aviso. Costumo dizer, de introdução à canção ‘Sarajevo (verão de 92)’, que não sou contra a guerra, sou a favor da paz (amor). É espantosa a quantidade de canções de amor que foram escritas, e as que continuamos a escrever, histórias comuns de exaltação, um riacho inesgotável.